Контавейт вышла в шестой финал в этом году, от итогового турнира WTA ее отделяет одна победа!
Анетт Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет около 235 тысяч долларов.
Анетт Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет около 235 тысяч долларов.
Вторая ракетка турнира Контавейт в полуфинале победила шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 62 минуты.
Соперницей эстонки в финале будет победительница матча румынки Симоны Халеп (1-я сеяная) и украинки Марты Костюк (6).
От участия в итоговом турнире женской теннисной ассоциации (WTA) эстонку теперь отделяет один матч - в случае победы в финале в Румынии путевка в Шэньчжэнь будет ей гарантирована.
Контавейт с середины августа одержала 25 побед в 28 матчах, выиграв крупный турнир WTA "Кубок Кремля".