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  • Контавейт вышла в шестой финал в этом году, от итогового турнира WTA ее отделяет одна победа!

Контавейт вышла в шестой финал в этом году, от итогового турнира WTA ее отделяет одна победа!

Anett Kontaveit. ФОТО: Facebook @TransylvaniaOpen

Анетт Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет около 235 тысяч долларов.

Вторая ракетка турнира Контавейт в полуфинале победила шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 62 минуты.

Соперницей эстонки в финале будет победительница матча румынки Симоны Халеп (1-я сеяная) и украинки Марты Костюк (6).

От участия в итоговом турнире женской теннисной ассоциации (WTA) эстонку теперь отделяет один матч - в случае победы в финале в Румынии путевка в  Шэньчжэнь будет ей гарантирована.

Контавейт с середины августа одержала 25 побед в 28 матчах, выиграв крупный турнир WTA "Кубок Кремля".

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