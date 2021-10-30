Авиабилеты лоукостера Wizz Air подешевели на Хэллоуин

Размер скидки в рамках этой акции составляет 25%. Она применяется к выбранному тарифу за исключением административного сбора.

Если выбранный тариф включает багаж и другие услуги, скидка применяется полностью. Если какие-то услуги добавлять отдельно, то их нужно будет оплатить по полной цене.

Акция Wizz Air на Хэллоуин покрывает рейсы, которые будут выполняться до 20 марта 2022 года.

Для получения скидки не нужно вводить промо-код. Если акция распространяется на выбранный рейс, то система бронирования сразу отобразит новую цену с учетом скидки.