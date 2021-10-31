В Таллинне машина скорой помощи попала в ДТП

В субботу, 30 октября, в 12.26 в Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Линну-теэ произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого был 19-летний молодой человек, столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter 318, за рулем которой была 35-летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, для автомобиля Volkswagen горел зеленый сигнал светофора. Водителя машины скорой помощи доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также вчера в Таллинне в 15.55 на велосипедно-пешеходной дорожке у Мяхе-Каазику-теэ ехавший на велосипеде 40-летний мужчина столкнулся с двигавшейся в том же направлении 69-летней женщиной. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

А в 23.11 на Нарвском шоссе 16-летняя девушка с признаками алкогольного опьянения упала с электрического самоката. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.