ЕС должен отказаться от перевода часов

И вот опять это произошло. В ночь на воскресенье во всем Евросоюзе снова перевели часы на час назад, таким образом перейдя с летнего на зимнее, нормальное время. Перевод часов каждые полгода давно пора отменить, о чем свидетельствуют результаты опроса граждан ЕС, проведенного еще в 2018 году. Европейская комиссия и Европейский парламент с этим согласились. Только Совет ЕС, состоящий из представителей 27 стран - членов Евросоюза, с 2019 года, когда прошла первая консультация по этому вопросу, все еще никак не может прийти к единому мнению. Ангела Меркель и другие члены Совета ЕС, участвовавшие в саммите ЕС на прошлой неделе, проигнорировали эту актуальную тему, считая, что необходимо было обсудить другие, более важные вещи: выход Великобритании из ЕС, глобальное изменение климата, пандемию коронавируса.

Странам ЕС пора договориться

Это было плохое оправдание. Потому что речь идет о воле граждан и однозначных обещаниях перед выборами в Европарламент в 2019 году, отказаться от непопулярного и, по сути, ненужного перевода часов в марте и октябре. Это же не так трудно сделать, думают обычные граждане, которые не знакомы с европейской бюрократией и неразберихой, если речь идет об интересах каждого отдельного государства, и не хотят в этом разбираться.

Отдельные страны - члены ЕС хотят совсем отказаться от зимнего времени. Другие наоборот - от летнего. Одним кажется, что слишком рано темнеет, другим - что вечером слишком светло. Часы восхода и заката пытаются подстроить так, чтобы это соответствовало собственным интересам. А многие из тех, кто озабочен этим вопросом, указывают на то, что с географической точки зрения вся Франция вообще-то находится в другом часовом поясе, более западном. А Польша - наоборот, в более восточном.

Некоторые депутаты Европарламента опасаются хаоса из-за споров о времени и краха европейского рынка, если каждая страна ЕС будет переводить часы, как ей вздумается. Все это, конечно, глупости, потому что единые для всех даты перевода часов существуют в Евросоюзе с 2002 года. Но ведь и до этого континент спокойно существовал.

В ЕС все решается слишком долго

Глупый спор по поводу совершенно простого вопроса демонстрирует базовую проблему ЕС, как и при обсуждении таких тем, как пандемия коронавируса, защита климата, отношения с Китаем или верховенство права в Польше: страны, в принципе, решают все слишком долго. Если одна или две выступают против - ничто не движется с места. Нет никакого диктата или центральной власти в Брюсселе, о которой так любят фантазировать популисты в Польше или Венгрии, в таких простых вопросах, как перевод часов. Просто нужно уметь идти на компромиссы и нужно время, много времени, чтобы найти решение.