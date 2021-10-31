Человеческая трагедия, вызванная собственной доверчивостью, вкупе с безразличием чиновников и мошенническими действиями одного человека - так описала ситуацию юрист Марите Липша. Жители латвийского города Лиепая вместо квартир в доме на улице Леню, 5, купили воздух, а после того, как здание попало в собственность самоуправления, жильцы подлежат выселению. Многие сегодня хотят получить в собственность квартиры с правом выкупа, платя по частям. Это отличный пример того, как это не стоит делать.

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Несмотря на ситуацию в стране, в течение месяца более чем 14 семьям с детьми предстоит выселиться из квартир дома на улице Леню, 5, в Лиепае. Еще недавно они считали эти квартиры своими. Спешить надо потому, что пятиэтажный дом не сдан в эксплуатацию, а поэтому находиться в нем запрещено, к тому же жильцам "тут ничего не принадлежит".

Самоуправление, которому принадлежит здание, пару дней назад огородило его забором.