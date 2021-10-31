Фото читателя ⟩ Cеверное сияние озарило небо над Эстонией

Хотя северное сияние в основном связано с полярными регионами, время от времени его также можно увидеть в небе над Эстонией. В час ночи читатель Postimees смог сфотографировать северное сияние на берегу озера Саадъярв.

Обычно сезон полярного сияния приходится на февраль-март, но в четверг на Солнце произошла вспышка, направленная в сторону Земли. Она была настолько мощная, что северное сияние могут увидеть даже жители Центральной Европы, передает Yle.