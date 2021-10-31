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Авиакомпания отменила несколько сотен рейсов из-за нехватки персонала

Lennujaam USA-s. ФОТО: Mark Hertzberg

American Airlines отменила более 1000 рейсов с пятницы, сбои она объяснила кадровыми проблемами и погодными условиями, передает Интерфакс со ссылкой на NBC News.

«Из-за проблемных погодных условий во всей системе наш персонал начинает сокращаться, поскольку члены экипажа прекращают свои регулярные полеты», — пояснили в авиакомпании.

Исполнительный директор American Airlines Дэвид Сеймур заявил в субботу, что отмены рейсов начались из-за сильных порывов ветра, которые сократили пропускную способность в международном аэропорту Далласа Форт-Уэрта.

American Airlines только в субботу, 30 октября, отменила около 460 рейсов или 17% от общего числа рейсов, при этом до 300 рейсов задерживаются.  В пятницу, 29 октября, были отменены свыше 700 рейсов.

Затем компания Компания сняла еще 285 рейсов, или 10% своего расписания на воскресенье

Тысячи пассажиров авиакомпании обратились в поддержку компании с претензиями.

American Airlines является крупнейшей авиакомпанией США, осуществляющей внутренние перевозки.

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