Вс, 31.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото ⟩ Новые автобусные остановки вызвали вопросы

Автобусная остановка у церкви Пеэтри меньше, чем любая другая в Тарту. Все дело в нехватке места. ФОТО: Kristjan Teedema/POSTIMEES GRUPP

Почему после дорогостоящего ремонта на оживленной улице Пуйэстеэ не были установлены более просторные автобусные павильоны, в то время как в других местах Тарту используются большие остановки?

На вопросы Tartu Postimees ответил руководитель Тартуской дорожной службы Олег Лужецкий:

Из-за границ недвижимости и ширины дороги на улице Пуйэстеэ не так много места, поскольку по обеим сторонам дороги расположены дома и частные владения. Дорогу надо было построить так, чтобы автобус не останавливался на полосе движения и эти павильоны там вообще поместились.

На автобусной остановке у Кроонуайаской школы в плохую погоду детям придется каким-то образом поместиться в этом павильоне.  ФОТО: Kristjan Teedema / POSTIMEES GRUPP

- Рядом с улицей и автобусной остановкой находится Кроонуайаская школа, разве павильоны не слишком тесные для детей?
- Нет, длина соответствует стандартам и требованиям. Может быть, по ширине, но ширина не дает нам больше места.

- Когда новая дорогая будет открыта для движения? 
- Реконструированный участок Пуйэстеэ мы откроем к понедельнику, 1 ноября. Там вновь начнут ездить и автобусы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back