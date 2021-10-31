Фото ⟩ Новые автобусные остановки вызвали вопросы

На вопросы Tartu Postimees ответил руководитель Тартуской дорожной службы Олег Лужецкий:

Из-за границ недвижимости и ширины дороги на улице Пуйэстеэ не так много места, поскольку по обеим сторонам дороги расположены дома и частные владения. Дорогу надо было построить так, чтобы автобус не останавливался на полосе движения и эти павильоны там вообще поместились.

На автобусной остановке у Кроонуайаской школы в плохую погоду детям придется каким-то образом поместиться в этом павильоне. ФОТО: Kristjan Teedema / POSTIMEES GRUPP

- Рядом с улицей и автобусной остановкой находится Кроонуайаская школа, разве павильоны не слишком тесные для детей?

- Нет, длина соответствует стандартам и требованиям. Может быть, по ширине, но ширина не дает нам больше места.