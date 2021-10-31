Фото ⟩ Новые автобусные остановки вызвали вопросы
Почему после дорогостоящего ремонта на оживленной улице Пуйэстеэ не были установлены более просторные автобусные павильоны, в то время как в других местах Тарту используются большие остановки?
Почему после дорогостоящего ремонта на оживленной улице Пуйэстеэ не были установлены более просторные автобусные павильоны, в то время как в других местах Тарту используются большие остановки?
На вопросы Tartu Postimees ответил руководитель Тартуской дорожной службы Олег Лужецкий:
Из-за границ недвижимости и ширины дороги на улице Пуйэстеэ не так много места, поскольку по обеим сторонам дороги расположены дома и частные владения. Дорогу надо было построить так, чтобы автобус не останавливался на полосе движения и эти павильоны там вообще поместились.
- Рядом с улицей и автобусной остановкой находится Кроонуайаская школа, разве павильоны не слишком тесные для детей?
- Нет, длина соответствует стандартам и требованиям. Может быть, по ширине, но ширина не дает нам больше места.
- Когда новая дорогая будет открыта для движения?
- Реконструированный участок Пуйэстеэ мы откроем к понедельнику, 1 ноября. Там вновь начнут ездить и автобусы.