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Торговая сеть Grossi строит грандиозные планы по расширению

Perefirma OG Elektra jaekett tegutseb Grossi Toidukaupade nime all kümnes maakonnas. ФОТО: Kristjan Teedema

Сеть продуктовых магазинов, принадлежащая бизнесмену Олегу Гроссу, хочет открыть магазин в Лихула, пишет Postimees cо ссылкой на Lääne Elu.

«Да, приходило такое письмо», - подтвердил изданию волостной старейшина Ляэнемаа Андрес Хирвела.

Член правления OG Elektra Рита Ууккиви написала, что компания заинтересована в расширении за счет волости Ляэнеранна, а точнее города Лихула. Ууккиви спросила, будет ли это интересно местным властям и есть ли в Лихула подходящая недвижимость.

«С точки зрения логики никто не должен иметь ничего против возникновения конкуренции, - сказал Хирвела. - Если они хотят прийти сюда, бизнес не может быть запрещен».

В настоящее время в Лихула есть три продуктовых магазина - Coop, Meie и небольшой частный магазин Kõhurõõm.

Продуктовая сеть Grossi насчитывает более 70 магазинов в Эстонии. В Пярнумаа магазины фирмы есть в Пярну-Яагупи и Вяндра. В Ляэнемаа нет ни одного магазина Grossi, но сеть магазинов объявила о своем намерении при первой же возможности открыть магазин в Пярну. Сеть магазинов Grossi также хочет охватить Антсла.

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