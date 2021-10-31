Торговая сеть Grossi строит грандиозные планы по расширению

«Да, приходило такое письмо», - подтвердил изданию волостной старейшина Ляэнемаа Андрес Хирвела.

Член правления OG Elektra Рита Ууккиви написала, что компания заинтересована в расширении за счет волости Ляэнеранна, а точнее города Лихула. Ууккиви спросила, будет ли это интересно местным властям и есть ли в Лихула подходящая недвижимость.

«С точки зрения логики никто не должен иметь ничего против возникновения конкуренции, - сказал Хирвела. - Если они хотят прийти сюда, бизнес не может быть запрещен».

В настоящее время в Лихула есть три продуктовых магазина - Coop, Meie и небольшой частный магазин Kõhurõõm.