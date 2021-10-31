Одна из школ Таллинна отказалась тестировать своих учеников

Мари-Лийз Сультс сказала, что, поскольку Таллинн решил отправить на дистанционное обучение учащихся 4-8 классов, она решила, что их школа не будет тестировать детей.

«Я думаю, что у нас группа учеников с самым высоким уровнем заражения отправлена из школы по домам. Я не вижу причин для тестирования, тем более, что тесты еще только поступят в школы», - пояснила Сультс. По словам директора школы, проблема также в том, что точно неизвестно, куда отправлять использованные тесты.

«Вопросов слишком, и я не вижу необходимости начинать тестирование учеников, по крайней мере, на первой неделе. Мы будем тестировать учителей, потому что этого требует Таллинн», - добавила Сультс.

На вопрос, поступили ли уже тесты в школу, Мари-Лийз Сультс ответила, что не стала их заказывать. «Пусть деньги останутся у государства», - сказала она.

Министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что впервые услышит об отказе от тестирования. "Я удивлена", - сказала министр. Она объяснила, что, поскольку обязательство проходить тестирование не является постановлением правительства, речь, скорее, идет о возможности для школ обеспечить безопасность школьной среды.