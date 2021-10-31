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40 российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле на египетском курорте Хургада, попали в больницу с острым отравлением. По имеющейся информации, среди отравившихся много детей.

Как сообщило в воскресенье агентство ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта, в больницу обратились 40 человек. Пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов подтвердил, что речь идет о 40 туристах, все они отдыхали в отеле AMC Royal.

Позднее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что двадцать четыре российских туриста находятся в больнице, шестерых из них выписывают, остальных отпустят из больницы в ближайшее время.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что состояние отравившихся туристов не вызывает опасений, тяжелых случаев нет.

Ранее Воропаев рассказал журналистам, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов отеля AMC Royal, в котором произошел инцидент. По информации Федерации туристических палат, местная прокуратура уже начала расследование.

Однако в самом отеле агентству РИА Новости сообщили, что он продолжает принимать бронирования.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись из отеля, сделанную одним из постояльцев, на которой видно, что гостиница продолжает работать в обычном режиме.

В беседе с журналистами туристы в основном жалуются на высокую температуру, рвоту и диарею, а также на антисанитарию в отеле.

"Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном, все дети. Заносят на руках... Привозят партиями по 10-15 человек. Все нервничают. У детей температура под 40", - рассказала изданию "Бизнес Online" туристка из Татарстана Елена Сергеева.

"В отеле на первый взгляд не было ничего подозрительного. Но тарелки часто были грязные. В мелочах можно было найти антисанитарию. Пообедали и переехали в другой. А ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо. Только сейчас приходим в норму благодаря таблеткам", - рассазала телеканалу РЕН-ТВ другая постоялица отеля.

Гостиницы забиты, билеты подорожали

Российские туристы на посадке на рейс в Египет ФОТО: Getty Images

Россияне стали активно покупать туры в Египет после того, как президент Владимир Путин объявил о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

25 октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные.

"Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах", - говорила она.

В посольстве Египта в Москве позднее рассказали "Известиям" о дефиците номеров в пятизвездочных гостиницах страны из-за "беспрецедентного наплыва" российских туристов.

Стоимость туров из России в Турцию и Египет на период длинных выходных выросла, как и цена на авиабилеты, сообщал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, перед началом режима нерабочих дней билеты в Египет и Турцию из России подорожали до 30%.