Средняя закупочная цена молока в сентябре выросла за год на 12 процентов

В сентябре этого года у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 65 000 тонн молока, что на 2,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные департамента статистики.

Элитных сортов молока в сентябре 2021 года закуплено 49 800 тонн, что на 0,6 процента больше, чем в сентябре 2020 года. В сентябре этого года было закуплено 11 400 тонн молока высшего сорта, что на 14,9 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Молока первого сорта было закуплено 3800 тонн, примерно в 19 раз больше, чем год назад, когда его закупили всего 200 тонн.

Средняя жирность молока и содержание белка в сентябре 2021 года выросла за год на 0,1 процента — на 3,9 и 3,5 процента соответственно.

В сентябре 2021 года в Эстонии было произведено 9300 тонн питьевого молока, на 4,5 процента больше, чем в сентябре прошлого. Сливок было произведено почти 2700 тонн, что на 8 процента больше прошлогоднего, сквашенного молока 3200 тонн, что на 3,2 процента больше, чем годом раньше, а производство сливочного масла удержалось на прошлогоднем уровне в 300 тонн соответственно.