Картина дня: переход на зимнее время, отказ от тестирования в таллиннской школе и победа Контавейт
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 октября.
В воскресенье, 31 октября, Эстония перешла на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо было перевести на один час назад. Читать далее...
После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает обозреватель DW Бернд Ригерт. Читать далее...
Директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс не считает необходимым проводить тестирование учеников и поэтому даже не заказывала тесты для школы. Читать далее...
На теннисном турнире WTA в румынском городе Клуж-Напока Анетт Контавейт обыграла бывшую первую ракетку мира Симону Халеп, представительницу Румынии, со счетом 6:2, 6:3. Благодаря этой победе Контавейт обеспечила себе место на итоговом турнире WTA в середине ноября. Читать далее...
За две недели Анетт Контавейт выиграла два теннисных турнира - в Москве и Клуж-Напоке - обеспечив себе путевку на итоговый турнир года. Она сказала, что сегодня перед финальной встречей с Симоной Халеп старалась не думать о том, сколько поставлено на карту. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7522 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1877. Скончались 15 человек, самому молодому было 35 лет. Читать далее...
Женщина средних лет, в голубых резиновых перчатках, запихивает три коричневых куска курицы в прозрачные пластиковые коробки; полдюжины мужчин стоят у производственной линии и срезают с кожуры длинным ножом розовое нежирное мясо - всего здесь в одну смену работает чуть более полусотни рабочих в белых одеяниях, но один персонаж выделяется своей неустанной проворностью. Читать далее...
В "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с понедельника остаются только четыре европейские страны. Читать далее...
Партия «Отечество» пока не обсуждала исключение из своих рядов барабанщика, бывшего члена Таллиннского городского собрания Яака Ахелика, который вызвал шквал негодования своим призывом в соцсетях досаждать работникам магазинов. Читать далее...
Людям так хотелось поверить в мечту о своем доме, что они уже с первых дней игнорировали все тревожные звоночки, даже тогда, когда те уже превратились в воющую сирену. Читать далее...
В Эстонии появляется все больше и больше порталов, где можно монетизировать свои навыки. Поскольку у меня старый дом и сад в сомнительном состоянии, а строительные навыки нашей семьи оставляют желать лучшего, мы неоднократно пытались найти помощь на различных порталах. Некоторые попытки оказались более успешными, чем другие. Читать далее...
Правительство должно признать ошибки, допущенные при вакцинации, и принести извинения как невакцинированным, так и вакцинированным людям, пишет вице-председатель партии «Отечество» Рийна Солман. Читать далее...
В шотландском Глазго в воскресенье официально открылась 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В саммите должны принять участие представители 196 стран. Читать далее...
Пыльвамаа в течение некоторого времени лидирует в Эстонии по заражаемости коронавирусом. Читать далее...
41-летний Имре Тийтсу уже более 20 лет прикован к инвалидному креслу. Он пытается достучаться до сердец тех, кто громко говорит об ограничениях личных свобод. Читать далее...
Согласно данным сайта worldometers, Эстония вышла на первое место в мире по количеству новый случаев заражения коронавирусом на миллион жителей. Читать далее...