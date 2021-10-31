Картина дня: переход на зимнее время, отказ от тестирования в таллиннской школе и победа Контавейт

Эстония перешла на зимнее время

В воскресенье, 31 октября, Эстония перешла на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо было перевести на один час назад. Читать далее...

ЕС должен отказаться от перевода часов

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает обозреватель DW Бернд Ригерт. Читать далее...

Одна из школ Таллинна отказалась тестировать своих учеников

Директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс не считает необходимым проводить тестирование учеников и поэтому даже не заказывала тесты для школы. Читать далее...

Анетт Контавейт одержала историческую победу и заработала путевку на итоговый турнир WTA

На теннисном турнире WTA в румынском городе Клуж-Напока Анетт Контавейт обыграла бывшую первую ракетку мира Симону Халеп, представительницу Румынии, со счетом 6:2, 6:3. Благодаря этой победе Контавейт обеспечила себе место на итоговом турнире WTA в середине ноября. Читать далее...

Анетт Контавейт о сегодняшней победе: старалась не думать о том, сколько поставлено на карту

За две недели Анетт Контавейт выиграла два теннисных турнира - в Москве и Клуж-Напоке - обеспечив себе путевку на итоговый турнир года. Она сказала, что сегодня перед финальной встречей с Симоной Халеп старалась не думать о том, сколько поставлено на карту. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 1877 жителей Эстонии, скончались 15 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7522 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1877. Скончались 15 человек, самому молодому было 35 лет. Читать далее...

Готовьте свои кошельки: продукты питания вскоре подорожают, и это неизбежно

Женщина средних лет, в голубых резиновых перчатках, запихивает три коричневых куска курицы в прозрачные пластиковые коробки; полдюжины мужчин стоят у производственной линии и срезают с кожуры длинным ножом розовое нежирное мясо - всего здесь в одну смену работает чуть более полусотни рабочих в белых одеяниях, но один персонаж выделяется своей неустанной проворностью. Читать далее...

В Эстонию можно въехать без ограничений только из четырех стран ЕС

В "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с понедельника остаются только четыре европейские страны. Читать далее...

Политик призывал донимать работников магазина

Партия «Отечество» пока не обсуждала исключение из своих рядов барабанщика, бывшего члена Таллиннского городского собрания Яака Ахелика, который вызвал шквал негодования своим призывом в соцсетях досаждать работникам магазинов. Читать далее...

Трагедия из-за доверчивости: семьи вместо квартир в новостройке купили воздух

Людям так хотелось поверить в мечту о своем доме, что они уже с первых дней игнорировали все тревожные звоночки, даже тогда, когда те уже превратились в воющую сирену. Читать далее...