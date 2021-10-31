Картина дня: переход на зимнее время, отказ от тестирования в таллиннской школе и прогноз подорожания продуктов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7522 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1877. Скончались 15 человек, самому молодому было 35 лет. Читать далее...
Женщина средних лет, в голубых резиновых перчатках, запихивает три коричневых куска курицы в прозрачные пластиковые коробки; полдюжины мужчин стоят у производственной линии и срезают с кожуры длинным ножом розовое нежирное мясо - всего здесь в одну смену работает чуть более полусотни рабочих в белых одеяниях, но один персонаж выделяется своей неустанной проворностью. Читать далее...
Директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс не считает необходимым проводить тестирование учеников и поэтому даже не заказывала тесты для школы. Читать далее...
В воскресенье, 31 октября, Эстония перешла на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо было перевести на один час назад. Читать далее...
После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает обозреватель DW Бернд Ригерт. Читать далее...
В "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с понедельника остаются только четыре европейские страны. Читать далее...
Партия «Отечество» пока не обсуждала исключение из своих рядов барабанщика, бывшего члена Таллиннского городского собрания Яака Ахелика, который вызвал шквал негодования своим призывом в соцсетях досаждать работникам магазинов. Читать далее...
Людям так хотелось поверить в мечту о своем доме, что они уже с первых дней игнорировали все тревожные звоночки, даже тогда, когда те уже превратились в воющую сирену. Читать далее...
В Эстонии появляется все больше и больше порталов, где можно монетизировать свои навыки. Поскольку у меня старый дом и сад в сомнительном состоянии, а строительные навыки нашей семьи оставляют желать лучшего, мы неоднократно пытались найти помощь на различных порталах. Некоторые попытки оказались более успешными, чем другие. Читать далее...