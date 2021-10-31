Рийна Солман: правительство, пришла пора извиниться!

Я тоже сейчас чувствую очень большое расхождение между логикой и правилами. В настоящее время я болею коронавирусом, но моему привитому мужу, находящемуся со мной в тесном контакте, даже не нужно делать ПЦР-тест, не говоря уже о самоизоляции. В Эстонии, наверное, тысячи таких людей, которые по сути могут беспрепятственно передавать вирус на основании covid-паспорта, будучи тесными контактами. К счастью, мой муж - ответственный человек, и он тестируется. Также к счастью, я переношу болезнь без температуры, головных болей и проблем с дыханием. Уверена, что это благодаря вакцинации.

Правительство, похоже, спрятало голову в песок перед лицом проблемы привитых близких контактов, поскольку в распространении вируса обвиняются только невакцинированные люди. Это, в свою очередь, вызывает у вакцинированных людей гнев, который направляется против невакцинированных, что, в свою очередь, вызывает неприятие вакцины у невакцинированных людей.

Так наше общество далеко не уйдет. Как бывший руководитель отдела коммуникаций, я вношу правительству несколько предложений по улучшению коммуникации:

Говорить правду и признать ошибки

На данный момент правительство находится в ловушке коронапаспорта. Несмотря на то, что он рекламируется как доказательство инфекционной безопасности, он превратился в разрешение на заражение. Вместо того, чтобы еще больше напирать на использование коронапаспорта в качестве доказательства инфекционной безопасности, необходимо признать, что знания об инфекции со временем изменились. Вакцины не защищают от инфекции и заражения, но помогают легче справиться с болезнью. Именно так нужно знакомить людей с вакциной. Паспорт вакцинации хорош тем, что с ним можно поехать за границу. В разрешение острого кризиса в области здравоохранения проку от него нет, и это нужно четко проговорить.

Единый месседж

Нужно действовать по схеме кризисной коммуникации. Это касается всего правительства и руководителей ведомств. Нужно привлечь руководителей крупных муниципалитетов, которые зачастую занимаются самодеятельностью. Правительство должно быть в состоянии создать единый поток информации между министерствами и ведомствами. Этой информацией следует делиться через четко установленных людей по надежным национальным каналам. Сообщение должно быть ясным, а пресс-конференции не должны превращаться в досужую болтовню. В настоящее время, например, от Танеля Кийка ежедневно исходит много словесной пены, которая совсем не запоминается.

Прекратить разделять людей

Сегодня правительство делит людей на ответственных и безответственных. Это нужно прекратить. Ограничения должны быть введены для всех людей, потому что непривитые люди не опасны для вакцинированных, скорее, наоборот. В то же время следует прояснить ситуацию и попросить у всех извинений. Следует извиниться перед вакцинированными людьми за ограничение их передвижения, несмотря на предыдущие заявления. А у людей, не прошедших вакцинацию, следует извиниться за навешивание ярлыков.

Уточнить коммуникацию относительно экспресс-тестирования детей

Однако наиболее важно прекратить разделение детей на ответственных и безответственных. Во-первых, дети не сами решают, делать ли им прививки, а во-вторых, загонять детей в резервуар аморально и бессердечно. Завтра дети пойдут в школу, и мы начнем их тестирование.

У меня как родителя уже сейчас есть опасения, потому что тесты оказались не такими, как обещали, говоря: «с ними справится и пятилетний ребенок». Пожалуйста, будьте готовы в понедельник предоставить точные инструкции школам и родителям и облегчить напряжение, связанное с экспресс-тестированием. По мере роста потребности в информации должна быть возможность незамедлительно делиться точной общественной информацией, то есть объяснять план всему обществу.