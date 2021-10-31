Рийна Солман: правительство, пришла пора извиниться!
Правительство должно признать ошибки, допущенные при вакцинации, и принести извинения как невакцинированным, так и вакцинированным людям, пишет вице-председатель партии «Отечество» Рийна Солман.
Правительство должно признать ошибки, допущенные при вакцинации, и принести извинения как невакцинированным, так и вакцинированным людям, пишет вице-председатель партии «Отечество» Рийна Солман.
К сожалению, с нынешним коронакризисом cвязана усугубляющаяся поляризация общества, разделившегося на хороших и плохих; на тех, кто позволил себя вакцинировать, и кто нет. В коммуникации на тему коронакризиса необходимо сделать несколько шагов назад. Правительственная коммуникация в борьбе с коронакризисом представляет собой один большой спутанный клубок, в центре которого находится неразрешимый порочный круг: навешивание ярлыков на непривитых людей создает еще большее сопротивление вакцинации, а те, кто полностью вакцинирован, начали терять чувство опасности. Чтобы примирить стороны, необходимо сделать несколько шагов назад и признать свои ошибки.
Коронавирус очень переменчив. Каждую неделю мы получаем новые знания о том, насколько заразен нынешний дельта-штамм. В то время, когда создавался коронапаспорт как «сертификат инфекционной безопасности», считалось, что вакцинированный человек будет в 20 раз сильнее защищен от инфекции, чем непривитый. Теперь мы знаем, что вакцинированные люди, получившие последнюю дозу 5-6 месяцев назад, в среднем заражаются всего в два раза реже, чем невакцинированные. Хотя правительство больше не называет коронапаспорт доказательством инфекционной безопасности, другие правила и риторика в отношении использования паспорта не изменились. Это всего лишь один пример того, как правительственные послания оторвались от реальности.
Люди обращают внимание, когда утверждения не соответствуют действительности. Это порождает недоверие ко всему, что сообщает правительство, и делает призывы к вакцинации пустыми словами. При всем этом, действия правительства создали ситуацию, когда мудрая элита учит глупую чернь вести себя правильно. Снова созданы две Эстонии - хорошая, умная и просвещенная Эстония, которая прислушивается к словам и делает прививки, и плохая, безответственная и глупая Эстония, которая не вакцинирована и верит в теории заговора.
К сожалению, правда - посередине. Большинство непривитых людей не верят в теории заговора, но опасаются за свое личное здоровье или здоровье своих детей. И все же они упрямятся, потому что чувствуют, что их поместили в ту же черно-белую категорию, что и сторонников теории плоской земли. Возможно, это сделали не сами члены нашего правительства, а члены их партий и их сторонники. Для обычного человека это одна и та же компания.
Мне написала одна 72-летняя женщина, которой весной сделали одну дозу вакцины. Она не смогла получить вторую дозу из-за сильных побочных эффектов после первой, и ее здоровье до сих пор не в порядке. Очень осторожно относится к инфекции, хотела бы сделать прививку, но здоровье не позволяет. Она носит маску и соблюдает все правила безопасности. Однако она считает, что с ней обращаются как с гражданином второго сорта, что ее презирают, потому что она не была полностью вакцинирована. Но больше всего она испытывает страх, находясь среди привитых людей, которые, считая себя безопасными, не соблюдают правила безопасности и могут передать вирус.
Я тоже сейчас чувствую очень большое расхождение между логикой и правилами. В настоящее время я болею коронавирусом, но моему привитому мужу, находящемуся со мной в тесном контакте, даже не нужно делать ПЦР-тест, не говоря уже о самоизоляции. В Эстонии, наверное, тысячи таких людей, которые по сути могут беспрепятственно передавать вирус на основании covid-паспорта, будучи тесными контактами. К счастью, мой муж - ответственный человек, и он тестируется. Также к счастью, я переношу болезнь без температуры, головных болей и проблем с дыханием. Уверена, что это благодаря вакцинации.
Правительство, похоже, спрятало голову в песок перед лицом проблемы привитых близких контактов, поскольку в распространении вируса обвиняются только невакцинированные люди. Это, в свою очередь, вызывает у вакцинированных людей гнев, который направляется против невакцинированных, что, в свою очередь, вызывает неприятие вакцины у невакцинированных людей.
Так наше общество далеко не уйдет. Как бывший руководитель отдела коммуникаций, я вношу правительству несколько предложений по улучшению коммуникации:
Говорить правду и признать ошибки
На данный момент правительство находится в ловушке коронапаспорта. Несмотря на то, что он рекламируется как доказательство инфекционной безопасности, он превратился в разрешение на заражение. Вместо того, чтобы еще больше напирать на использование коронапаспорта в качестве доказательства инфекционной безопасности, необходимо признать, что знания об инфекции со временем изменились. Вакцины не защищают от инфекции и заражения, но помогают легче справиться с болезнью. Именно так нужно знакомить людей с вакциной. Паспорт вакцинации хорош тем, что с ним можно поехать за границу. В разрешение острого кризиса в области здравоохранения проку от него нет, и это нужно четко проговорить.
Единый месседж
Нужно действовать по схеме кризисной коммуникации. Это касается всего правительства и руководителей ведомств. Нужно привлечь руководителей крупных муниципалитетов, которые зачастую занимаются самодеятельностью. Правительство должно быть в состоянии создать единый поток информации между министерствами и ведомствами. Этой информацией следует делиться через четко установленных людей по надежным национальным каналам. Сообщение должно быть ясным, а пресс-конференции не должны превращаться в досужую болтовню. В настоящее время, например, от Танеля Кийка ежедневно исходит много словесной пены, которая совсем не запоминается.
Прекратить разделять людей
Сегодня правительство делит людей на ответственных и безответственных. Это нужно прекратить. Ограничения должны быть введены для всех людей, потому что непривитые люди не опасны для вакцинированных, скорее, наоборот. В то же время следует прояснить ситуацию и попросить у всех извинений. Следует извиниться перед вакцинированными людьми за ограничение их передвижения, несмотря на предыдущие заявления. А у людей, не прошедших вакцинацию, следует извиниться за навешивание ярлыков.
Уточнить коммуникацию относительно экспресс-тестирования детей
Однако наиболее важно прекратить разделение детей на ответственных и безответственных. Во-первых, дети не сами решают, делать ли им прививки, а во-вторых, загонять детей в резервуар аморально и бессердечно. Завтра дети пойдут в школу, и мы начнем их тестирование.
У меня как родителя уже сейчас есть опасения, потому что тесты оказались не такими, как обещали, говоря: «с ними справится и пятилетний ребенок». Пожалуйста, будьте готовы в понедельник предоставить точные инструкции школам и родителям и облегчить напряжение, связанное с экспресс-тестированием. По мере роста потребности в информации должна быть возможность незамедлительно делиться точной общественной информацией, то есть объяснять план всему обществу.
Я искренне надеюсь, что члены правительства достаточно самокритичны и могут понять, что они не безупречны. И никто из нас не безупречен в этой ситуации. Иногда для примирения просто нужно cбавить обороты и сделать несколько шагов назад. Народ это поймет.