Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка

Важным событием месяца прав ребенка станет 18 ноября организованная Союзом защиты детей и MTÜ Oma Pere конференция по альтернативному уходу, приуроченная к 30-летию действия в Эстонии Конвенции ООН о правах ребенка.

В центре внимания конференции будут статьи конвенции 3 и 12, в которых говорится, что наилучшие интересы ребенка должны иметь первостепенное значение при принятии решений, касающихся детей, и закрепляется право ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам.