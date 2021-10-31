Вс, 31.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка

Ребенок. Иллюстративное фото. ФОТО: Mama Belle and the kids/ Shutterstock

Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка — в десятый раз будет организована конференция, опубликован видео-календарь, выйдет свежий номер газеты и многое другое.

Важным событием месяца прав ребенка станет 18 ноября организованная Союзом защиты детей и MTÜ Oma Pere конференция по альтернативному уходу, приуроченная к 30-летию действия в Эстонии Конвенции ООН о правах ребенка.

В центре внимания конференции будут статьи конвенции 3 и 12, в которых говорится, что наилучшие интересы ребенка должны иметь первостепенное значение при принятии решений, касающихся детей, и закрепляется право ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back