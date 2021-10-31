Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка
Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка — в десятый раз будет организована конференция, опубликован видео-календарь, выйдет свежий номер газеты и многое другое.
Союз защиты детей отмечает в ноябре месяц прав ребенка — в десятый раз будет организована конференция, опубликован видео-календарь, выйдет свежий номер газеты и многое другое.
Важным событием месяца прав ребенка станет 18 ноября организованная Союзом защиты детей и MTÜ Oma Pere конференция по альтернативному уходу, приуроченная к 30-летию действия в Эстонии Конвенции ООН о правах ребенка.
В центре внимания конференции будут статьи конвенции 3 и 12, в которых говорится, что наилучшие интересы ребенка должны иметь первостепенное значение при принятии решений, касающихся детей, и закрепляется право ребенка свободно выражать свои взгляды по всем затрагивающим его вопросам.