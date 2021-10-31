Новые требования снизили число посетителей театров, спа-центров и спортзалов
Согласно ограничениям, вступившим в силу в начале недели, отрицательный результат экспресс-теста больше не считается доказательством инфекционной безопасности, и поэтому в различные учреждения можно попасть только на основании COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. Театрам, спа-центрам и спортивным клубам пришлось быстро адаптироваться к новым правилам, и в результате они потеряли клиентов, пишет Pärnu Postimees.