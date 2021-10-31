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Новые требования снизили число посетителей театров, спа-центров и спортзалов

Театр. ФОТО: Mailiis Ollino

Согласно ограничениям, вступившим в силу в начале недели, отрицательный результат экспресс-теста больше не считается доказательством инфекционной безопасности, и поэтому в различные учреждения можно попасть только на основании COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. Театрам, спа-центрам и спортивным клубам пришлось быстро адаптироваться к новым правилам, и в результате они потеряли клиентов, пишет Pärnu Postimees.

Менеджер по маркетингу театра «Эндла» Ингер Лиллес-Нестор сообщила, что уже в сентябре и начале октября количество посетителей уменьшилось примерно на 30 процентов по сравнению с допандемическим периодом.

«Теперь, когда в театр больше нельзя пойти с отрицательным результатом теста, ожидается потеря еще 15-20% от остававшихся посетителей», - сказала она.

По словам менеджера по маркетингу, посетители театра в целом хорошо осведомлены о новых правилах и вступивших в силу изменениях, и никаких недоразумений не было. «Понятно, что это решение о непригодности отрицательного теста как доказательства инфекционной безопасности привело к намерению отложить, обменять или перепродать ранее купленные билеты в театр», - сказала Лиллес-Нестор. Она добавила, что в свете новых правил отношение людей было довольно понимающим.

Исполнительный директор центра востановительного лечения «Viiking» Кайри Лусик сказала, что среди их клиентуры 10–15 процентов составляли пользователи тестов.

По словам Лусик, в настоящее время трудно оценить, насколько велик спад, потому что и в Латвии, и в Эстонии были школьные каникулы, и места были заполнены. «Я думаю, что на следующей неделе мы почувствуем большее влияние ограничений», - предсказала она. Лусик отметила, что в октябре 7,5 процента посетителей составили латыши, что больше, чем в прошлом году.

Однако, поскольку информация постоянно меняется, осведомленность людей о текущих ограничениях неодинакова. «Многие звонят нам как поставщику услуг и спрашивают, какие существуют ограничения», - сказала она.

Член правления "24-7 Fitness" Андрус Муруметс сказал, что число посетителей спортивного клуба, которые приходили заниматься спортом на основании отрицательного результата теста, составляло от четырех до пяти процентов . По его словам, за последнюю неделю добавилось приличное количество новых сертификатов вакцинации.

Однако, по словам Муруметса, возникали и недопонимания. «Спрашивали, почему вы ограничиваете наши передвижения, говорили, что правительственные распоряжение должно выполнять правительство, а не люди и компании», - привел пример Муруметс.

Он добавил, что минимум раз в день администраторы слышат в свой адрес оскорбления из-за ограничений. «Мы призываем людей вести себя разумно и заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких».

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