Диалог о будущем Беларуси: белорусы мира провели второй конгресс
Всемирный конгресс белорусов 2.0. прошел 30 октября в формате двадцатичетырехчасовой видеоконференции. Его цель - глобальный диалог о будущем Беларуси с участием политиков, общественных активистов, лидеров мнений, экспертов и исследователей. Организаторы мероприятия - волонтеры белорусского сообщества за рубежом. В течение суток на различных дискуссионных панелях - политика, гражданское общество, экономика, культура и других - эксперты и все заинтересованные обсуждали ситуацию в Беларуси, а также, что можно сделать для расширения "белорусскости" в мире, пишет Deutsche Welle.