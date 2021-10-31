Диалог о будущем Беларуси: белорусы мира провели второй конгресс

"24 часа без перерыва политические лидеры, активисты и представители инициатив и диаспор, эксперты и небезразличные люди обсуждают, как помочь нашей родной стране преодолеть политический, экономический и гуманитарный кризис, и главное - помочь нашим соотечественникам, которые сейчас находятся в Беларуси", - заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В свою очередь руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко отметил, что солидарность, которая охватила белорусов по всему миру, имеет исторический характер.

"Сегодня время, когда мы должны синхронизировать наши действия в Беларуси и за рубежом. Мы должны отрезать Лукашенко все возможные пути финансирования его режима. Мы должны добиваться непризнания правительства Лукашенко на международном уровне и признания его режима террористическим", - сказал Латушко.