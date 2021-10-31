В одном из регионов Эстонии заражаются прежде всего молодые

По словам председателя кризисной комиссии, волостного старейшины Пыльва Георга Пелисаара, волость Пыльва уже два месяца находится на пике заражаемости в Эстонии, и недавнее обследование сточных вод, проведенное Тартуским университетом показывает, что в ближайшие полторы недели надежды на улучшение нет.

«По состоянию на вчерашний день, можно сказать, что в Пыльвамаа больше всего случаев заражения среди лиц в возрасте до 19 лет. За ними следует заболеваемость среди их родителей, которая находится на том же уровне», - написал Пелисаар на странице волости в Facebook в субботу.

Он добавил, что все коронавирусные отделения Пыльваской больницы заполнены, а интенсивная терапия доступна только в Тарту, где 89% отделений интенсивной терапии уже занято.

Пелисаар добавил, что для того, чтобы избежать самого болезненного течения коронавируса, необходимо вакцинироваться. Это можно сделать у всех семейных врачей и в Пыльваской больнице. Рекомендуется звонить заранее, но в принципе вакцинироваться можно каждый день.