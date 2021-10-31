Коронавирус в Прибалтике: за сутки выявлены тысячи заболевших

Латвия

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1800 новых случаев Covid-19, поступила информация о 16 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Вчера в Латвии было сделано 27 429 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.

Из умерших за последний день в Латвии 12 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1328 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 472 были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии уменьшился с 1801,2 до 1770,7 случаев на 100 000 населения, и только второй раз за всю осень этот показатель в отдельно взятый день уменьшился, а не вырос.

Литва

В Литве в субботу подтверждено 2527 случаев заражения коронавирусом, от Covid-19 умерли 36 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

В субботу сделано 12 743 теста. С начала пандемии в Литве Covid-19 диагностирован у 408 715 человек, а 5873 человека умерли от этой болезни.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1681 пациент с Covid-19, 140 находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 1443,5.

В Литве от Covid-19 вакцинировано более 1,8 миллиона человек, курс вакцинации завершили 1,6 миллиона человек.

Эстония