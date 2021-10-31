Мужчина, прикованный к инвалидному креслу, обратился к антипрививочникам

Имре работает в сфере информационных технологий в качестве системного администратора и представлял Эстонию в паралимпийской сборной в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Он не жалуется, а говорит, что, с учетом сложившейся ситуации, ему даже хорошо. Есть много людей, которые вообще не могут выйти из дома и им приходится рассчитывать на постороннюю помощь. У этих людей нет свободы.

Имре смотрит в окно и приводит в пример то, что не может сам подстричь газон, он вынужден покупать эту услугу. Если пес в порыве игру задергивал занавеску, ему приходилось долго ждать, пока кто-нибудь войдет и вернет ее обратно. «Например, я не знаю, что находится в моих верхних кухонных шкафах. Или когда я выхожу на улицу, мне иногда приходится проезжать несколько сотен метров, чтобы найти место, где нет бордюра. Обычные люди просто переступают через него», - говорит Имре.