Мужчина, прикованный к инвалидному креслу, обратился к антипрививочникам
41-летний Имре Тийтсу уже более 20 лет прикован к инвалидному креслу. Он пытается достучаться до сердец тех, кто громко говорит об ограничениях личных свобод, пишет Sõbranna.
41-летний Имре Тийтсу уже более 20 лет прикован к инвалидному креслу. Он пытается достучаться до сердец тех, кто громко говорит об ограничениях личных свобод, пишет Sõbranna.
Имре работает в сфере информационных технологий в качестве системного администратора и представлял Эстонию в паралимпийской сборной в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Он не жалуется, а говорит, что, с учетом сложившейся ситуации, ему даже хорошо. Есть много людей, которые вообще не могут выйти из дома и им приходится рассчитывать на постороннюю помощь. У этих людей нет свободы.