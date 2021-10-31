На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два легковых автомобиля

Сегодня в 18.21 в Центр тревоги сообщили, что на 180-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и Volkswagen.

Находившийся за рулем Mitsubishi 68-летний мужчина был доставлен в больницу, а водителя другого автомобиля осмотрели на месте происшествия.

Оба водителя были трезвы. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.