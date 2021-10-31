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  • На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два легковых автомобиля

На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два легковых автомобиля

Полицейская машина. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошла авария, которая сильно нарушила движение. Водитель одной машины был доставлен в больницу, пишет Postimees.

Сегодня в 18.21 в Центр тревоги сообщили, что на 180-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и Volkswagen.

Находившийся за рулем Mitsubishi 68-летний мужчина был доставлен в больницу, а водителя другого автомобиля осмотрели на месте происшествия.

Оба водителя были трезвы. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение на месте происшествия временно было полностью закрыто, но сейчас открыто одно направление. Полиция регулирует движение и просит быть внимательными в этом районе.

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