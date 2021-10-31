ООН: 2021 год может войти в семерку самых теплых лет
Годы с 2015-го по 2021-й могут стать самыми жаркими в истории наблюдений за климатом, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в воскресенье, 31 октября. Глобальное потепление в результате выбросов парниковых газов угрожает "далеко идущими последствиями для нынешнего и будущих поколений", говорится в предварительном докладе о состоянии климата, опубликованном входящей в ООН ВМО к открытию 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26). Планета вступает "на неизведанную территорию", предупредили авторы документа, пишет Deutsche Welle.