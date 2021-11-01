Анетт Контавейт поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Никогда ранее ни 25-летняя Контавейт, ни другие представительницы Эстонии не поднимались в рейтинге так высоко.

По сравнению с предыдущей неделей Анетт Контавейт улучшила свое положение сразу на шесть мест. Ворваться в ТОП-10 мирового рейтинга ей помогла победа на международном турнире в Румынии, благодаря которой она также гарантировала себе участие в Итоговом турнире года под эгидой WTA. Он 10 ноября начнется в Мексике.

В финале турнира в Клуж-Напоке Анетт Контавейт в воскресенье со счетом 6:2, 6:3 обыграла экс-первую ракетку мира, румынку Симону Халеп.