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Анетт Контавейт поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Анетт Контавейт. ФОТО: Anca Tepei via www.imago-images.de

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована 1 ноября, пишет Rus.ERR.

Никогда ранее ни 25-летняя Контавейт, ни другие представительницы Эстонии не поднимались в рейтинге так высоко.

По сравнению с предыдущей неделей Анетт Контавейт улучшила свое положение сразу на шесть мест. Ворваться в ТОП-10 мирового рейтинга ей помогла победа на международном турнире в Румынии, благодаря которой она также гарантировала себе участие в Итоговом турнире года под эгидой WTA. Он 10 ноября начнется в Мексике.

В финале турнира в Клуж-Напоке Анетт Контавейт в воскресенье со счетом 6:2, 6:3 обыграла экс-первую ракетку мира, румынку Симону Халеп.

Лидерство в рейтинге WTA сохранила за собой австралийка Эшли Барти, досрочно завершившая текущий сезон; второй ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко; на третье место с четвертого поднялась чешка Барбора Крейчикова.

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