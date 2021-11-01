Немецкие промышленники заявили о сильном влиянии "Газпрома" в Европе

При этом многие из возможных экспортеров не имеют возможности поставлять газ по газопроводу и могут рассчитывать только на морской транспорт, подчеркнул Русвурм. По его словам, американский сжиженный газ в настоящее время тоже не является альтернативой поставкам газа из России, пишет DW. "У США сейчас имеется заказчик, готовый платить, - Китай", - напомнил глава BDI. Учитывая высокий спрос в КНР, наивно считать, что сжиженный газ из США для европейцев будет обходиться дешевле, чем газ, покупаемый у РФ, указал Зигфрид Русвурм. "Во времена, когда спрос на газ превышает предложение, оференты обладают большей властью", - добавил он.