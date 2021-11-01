Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Немецкие промышленники заявили о сильном влиянии "Газпрома" в Европе

"Северный поток - 2". ФОТО: Maxim Shemetov

Россия обладает большим влиянием в конфликте вокруг газопровода "Северный поток - 2", считает Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Если Москва будет настаивать на сертификации этого газопровода в обмен на увеличение поставок газа, Европа может отклонить это требование, но тогда европейцам придется искать других поставщиков, подчеркнул глава BDI Зигфрид Русвурм в интервью агентству dpa, опубликованном в понедельник, 1 ноября.

При этом многие из возможных экспортеров не имеют возможности поставлять газ по газопроводу и могут рассчитывать только на морской транспорт, подчеркнул Русвурм. По его словам, американский сжиженный газ в настоящее время тоже не является альтернативой поставкам газа из России, пишет DW. "У США сейчас имеется заказчик, готовый платить, - Китай", - напомнил глава BDI. Учитывая высокий спрос в КНР, наивно считать, что сжиженный газ из США для европейцев будет обходиться дешевле, чем газ, покупаемый у РФ, указал Зигфрид Русвурм. "Во времена, когда спрос на газ превышает предложение, оференты обладают большей властью", - добавил он.

Конфликт вокруг поставок российского газа в Европу

Цены на газ в последние месяцы многократно выросли и в начале октября обновили исторический максимум, достигнув 1900 долларов США за 1000 кубометров. Европейские эксперты, СМИ и политики не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз быстрее выдать разрешение на эксплуатацию достроенного газопровода "Северный поток - 2", для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС.

Москва эти обвинения отвергает. По утверждению президента РФ Владимира Путина, рост цен на газ в Европе обусловлен, в частности, дефицитом электроэнергии, образовавшимся из-за снижения выработки на ветряных электростанциях. Между тем в конце октября Путин сообщил о планах начать закачку газа в европейские хранилища с 8 ноября.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back