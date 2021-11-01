Немецкие промышленники заявили о сильном влиянии "Газпрома" в Европе
Россия обладает большим влиянием в конфликте вокруг газопровода "Северный поток - 2", считает Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Если Москва будет настаивать на сертификации этого газопровода в обмен на увеличение поставок газа, Европа может отклонить это требование, но тогда европейцам придется искать других поставщиков, подчеркнул глава BDI Зигфрид Русвурм в интервью агентству dpa, опубликованном в понедельник, 1 ноября.