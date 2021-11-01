Министр внутренних дел Яани заразился коронавирусом

«К сожалению, я получил положительный результат теста на коронавирус. Неприятное заболевание с обычными симптомами covid. По иронии судьбы, мне оставалось несколько недель до возможности получить бустерную дозу. Я определенно рекомендую всем сделать это, чтобы защита от вирусов была максимально сильной», - написал Яани в социальных сетях.

По словам министра, тесных контактов у него в последние дни, к счастью, было немного.

«Мы знаем, что, хотя вакцинированные люди легче переносят болезнь и их способность инфицировать слабее, мы все должны сегодня сделать все возможное, чтобы уменьшить контакты друг с другом. По возможности, лучше работать из дома. И самое главное, вакцинируемся - кто первой дозой, кто второй, кто бустерной», - написал Яани.