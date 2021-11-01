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Коронавирус подтвержден у 1413 жителей Эстонии, скончались девять человек

Раквереская больница. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6569 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1413. Скончались девять человек.

Среди новых заразившихся 859 человек не были вакцинированы, а 554 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 1 ноября в больницах находится 571 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 410 человек, из которых 285 человек (70%) не были вакцинированы, у 120 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 48 новых историй болезни. Скончались девять человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 69-летние мужчина и женщина, 77-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летние мужчина и женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

За сутки ввели 1406 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 900 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 44 322 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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