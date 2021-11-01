В туннеле на юге Англии столкнулись два поезда

По сообщению пресс-службы полиции, в результате инцидента никто не погиб, однако несколько человек, в том числе машинист одного из поездов, были доставлены в больницу.

Officers are continuing to respond to the incident at Fisherton Tunnel. A number of people have been injured, but thankfully no one has died.

Updates will continue to be shared here. — British Transport Police (@BTP) October 31, 2021

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил о начале расследования. В свою очередь полиция сообщила, что ее сотрудники проведут у туннеля Фишертон всю ночь, выясняя обстоятельства произошедшего.

По одной из версий, один из поездов наехал на некий предмет, находящийся на путях, после чего сошел с рельсов, а второй поезд врезался в него сзади.