Егор Мартинович. ФОТО: Nasha Niva

Главный редактор белорусского независимого издания «Наша Нива» Егор Мартинович с июля 2021 года находится под стражей. Формально, по обвинению в экономическом преступлении, но власти уже дважды блокировали сайт газеты, а ее журналисты покинули Беларусь. Русская служба Би-би-си через цепочку посредников (мы не можем назвать их по соображениям безопасности) смогла задать Мартиновичу вопросы, получить ответы на них - и рассказывает о «Нашей Ниве» и ее преследовании.

«Со мной не разговаривали, меня били, им было неважно, что я скажу, - рассказывает Мартинович в письме об обстоятельствах своего задержания 8 июля 2021 года. - Спрашивали: "За кого голосовал на выборах?" И сразу удар. "Кто сейчас президент?" Даже если отвечаешь, что Лукашенко, получаешь по голове кулаком. Оперативники, которые везли меня, сами кричали [лозунги оппозиции] "Перемен", "Верым, можам, пераможам" - и продолжали бить меня. Они считали это очень смешным».

Газета для интеллигенции

«Наша Нива» - старейшее издание в современной Беларуси. Первый номер газеты, предназначенной для белорусской интеллигенции, вышел в 1906 году. В годы СССР газета не выходила, а перезапустилась уже в 1991-м. Сначала с редакцией в Вильнюсе, а потом и в Минске.

Газета в новом формате позиционировала себя уже как общественно-политическое и патриотическое издание - на белорусском языке. Хотя сейчас сайт издания полностью дублируется и на русском. К 2020-му «Наша Нива» входила в тройку самых популярных СМИ в Беларуси.

Егор Мартинович ФОТО: Nasha Niva

«У "Нашей Нивы" всегда были проблемы с изданием и распространением - нас выбрасывали из киосков, типографиям запрещали печатать наши номера, - рассказывает Би-би-си Егор Мартинович. - Это послужило толчком развития сайта. Именно поэтому независимые медиа гораздо сильнее провластных СМИ онлайн. Власти просто не умеют работать в интернете».

Мартинович говорит, что «Наша Нива» принципиально работала легально: со всеми регистрациями и лицензиями, соблюдала законы. «Потому что наша задача - существование ежедневного белорусскоязычного медиа - важнее любых рисков. Главное, чтобы общество могло получать информацию на белорусском и с белоруссоцетричной точки зрения, - объясняет главный редактор. - Государство последнее десятилетие мирилось с нашим существованием. Покусывали штрафами, давали множество предупреждений, но не уничтожали».

Просто все вокруг взрывалось

Егора Мартиновича задержали в самом начале массовых протестов против результатов президентских выборов.

Это произошло в ночь на 11 августа, когда он уже возвращался домой после акции, на которой работал как журналист.

Остаток ночи он провел лежа на полу в РУВД Заводского района Минска. 12 августа его перевезли в изолятор в Жодино в Минской области, где продержали еще трое суток - без предъявления обвинения и вообще без оформления документов. Ни в одном списке задержанных Мартинович не значился - и для семьи и коллег он просто пропал без вести.

Егор Мартинович ФОТО: Egor Martinovich

13 августа Мартиновича освободили - по личному приказу министра МВД Юрия Караева. Ведомство даже извинилось за это задержание, но уже 20 сентября главреда «Нашей Нивы» признали виновным в участии в несанкционированном митинге и оштрафовали на 405 белорусских рублей (почти 12 тыс. российских рублей).

Издание продолжило освещать массовые протесты, 20-го августа было заблокировано по решению властей, но редакция обжаловала это - и сумела добиться отмены этого решения.

23 сентября Егора Мартиновича задержали на трое суток по уголовному обвинению в клевете, но потом отпустили под обязательство не покидать страну.

Новая атака началась 8 июля 2021 года Мартиновича и еще троих сотрудников редакции задержали силовики (кроме главного редактора под арестом сейчас остается руководитель отдела рекламы Андрей Скурко). Сначала их обвинили в организации незаконных протестов, а сайт «Нашей Нивы» заблокировали повторно.

«После того, как власти разгромили TUT.by - крупнейшее онлайн-медиа в стране - стало понятно, что придут за всеми, - комментирует Егор Мартинович. - Были ли какие-то сигналы, что будут бить конкретно по нам? Да нет, просто все вокруг взрывалось. Но мы продолжали работать подчеркнуто легально, чего нам бояться в своей стране».

«Надо мной смеются даже охранники»

В итоге Егору Мартиновичу предъявили обвинение не по политической, а по экономической статье: причинение имущественного ущерба без признаков хищения. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Минск протесты ФОТО: Getty Images

«Надо мной смеются даже охранники, мне стыдно сокамерникам говорить, в чем меня обвиняют, - говорит Мартинович. - Якобы "Наша Нива" платила за электроэнергию не по тому тарифу, по которому была должна [для физических лиц, а не для юридических], и электросетям нанесен ущерб на сумму 3500 белорусских рублей (около 102 тыс. российских рублей - Би-би-си). При этом само предприятие никогда не обращалось к нам с претензиями. И даже сейчас, насколько я знаю, утверждает, что нет никакого долга».

Мартинович добавляет, что с июля с ним не проводилось вообще никаких следственных действий.

«Меня просто заперли из мести за мою профессиональную деятельность, - говорит он. - Самое сложное - понимать, что тратишь время, которое можно было бы провести с пользой. Причем это знают все участники - и следователи, и прокуроры. Но они живут по принципу "вы сами все понимаете". И еще тяжело осознавать, что эта ситуация выматывает родных».

Егор Мартинович ФОТО: Nasha Niva

В отсутствие своего главного редактора журналисты «Нашей Нивы» приняли решение уехать из Беларуси. Они продолжают делать сайт, только перебрались на другой домен. Он пока не заблокирован.

«У меня нет доступа к интернету, и мне остается только догадываться, как работают мои коллеги, я не могу ни контролировать их, ни подсказывать им. Но я благодарен всем независимым журналистам, которые остались в профессии и, несмотря на все сложности, продолжают работать. Хочу сказать, что вы большие молодцы, ребята, и я вами горжусь», - говорит Егор Мартинович.

Капитан уходит последним, а не первым

Сейчас главред «Нашей Нивы» продолжает оставаться в СИЗО на улице Володарского в Минске. «Оно находится в бывшем Пещаловском замке, многие сидельцы даже шутят: хотя бы раз в жизни поживем в центре города», - пишет в своем письме Би-би-си Егор Мартинович.

«18-летний наркодилер, у которого за спиной уже несколько судимостей, прощался со мной словами "Жыве Беларусь". 22-летний турок, которому дали больше 10 лет, отвечал мне "Дзякуй" [спасибо] и "Смачна есці" [приятного аппетита]. В одну камеру попали физрук и его бывший ученик, - описывает Мартинович атмосферу в СИЗО. - Я познакомился с несколькими десятками человек, почти никто, кроме политических, не говорил, что вообще невиновен. Все осознают свою вину, но есть вопрос, как квалифицировали их преступление, и насколько суровое наказание дали».

Он говорит, что сидит с большим количеством людей, которые жалеют о тех случаях в их жизнях, которые привели их за решетку.

«Но у меня не было момента, когда либо "так", либо "иначе". Главный редактор не может ночью уехать из страны, а потом написать в редакционном чате: "Я в безопасности, а вы держитесь", - объясняет он. - Капитан уходит последним, а не первым. И я не мог отправить из Беларуси всю команду, пока оставались условия для работы внутри страны».