Названо самое популярное слово 2021 года: его знает каждый

Лексикографы отмечают, что до недавнего времени слово "vax" относительно редко встречалось в их базе.

Но к сентябрю 2021 года оно стало употребляться людьми "более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году".

Кроме того, это слово породило множество производных, например "паспорт вакцинации" (vax cards). Также ученые выделяют слова:

vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи")

anti-vaxxer (антипрививочник)

double-vaxxed (человек, который вакцинирован двумя дозами).

"Нет слова, лучше передающего атмосферу уходящего года, чем vax", - говорят исследователи Оксфордского университета.

Лингвисты также отмечают, что тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих других языках.

Так, например, в Португалии это слово сегодня звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад.

А во французском языке "вакцина" теперь практически всегда носит контекст именно о прививке против COVID-19.