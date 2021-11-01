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Наблюдаются сбои в обслуживании карточек Swedbank

Swedbank. ФОТО: Ints Kalnins

Утром и в первой половине дня в понедельник наблюдаются сбои в обслуживании карточек и в работе платежных терминалов Swedbank.

Как сообщил BNS пресс-секретарь Swedbank Мартин Кырв, банк работает над устранением проблемы, однако пока нельзя точно указать время восстановления нормальной работы.

Сбои влияют и на обслуживание клиентов других банков.

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