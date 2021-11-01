Наблюдаются сбои в обслуживании карточек Swedbank
Утром и в первой половине дня в понедельник наблюдаются сбои в обслуживании карточек и в работе платежных терминалов Swedbank.
Утром и в первой половине дня в понедельник наблюдаются сбои в обслуживании карточек и в работе платежных терминалов Swedbank.
Как сообщил BNS пресс-секретарь Swedbank Мартин Кырв, банк работает над устранением проблемы, однако пока нельзя точно указать время восстановления нормальной работы.
Сбои влияют и на обслуживание клиентов других банков.