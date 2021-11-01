Авиакомпания Ryanair объявила об открытии новых маршрутов из Таллинна

В зимний сезон у авиакомпании будет 15 прямых рейсов из Таллинна, сообщила в понедельник пресс-служба столичного аэропорта.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, зимнее расписание полетов в этом году отличается от предыдущих лет, поскольку авиакомпании добавляют как новые маршруты, так и уплотняют график существующих маршрутов.

«Ryanair активно расширяется на рынке, добавляя семь новых направлений в зимнее расписание полетов, и, согласно сегодняшнему расписанию полетов, у них будет 37 рейсов в неделю из Таллинна по сравнению с 17 в летнее время», - сообщил Пяргмяэ.

Помимо новых линий, будут возобновлены полеты по нескольким прежним направлениям: на Мальту, в Эдинбург и Дюссельдорф.

28 октября открылась линия Таллинн - Биллунд. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

29 октября открылась линия Таллинн - Стокгольм (аэропорт Арланда). Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

31 октября открылись линии Таллинн - Барселона и Таллинн - Ливерпуль. Рейсы в Барселону будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Рейсы в Ливерпуль также будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

2 ноября будут открыты линии Таллинн - Неаполь и Таллинн - Париж (аэропорт Бове). Рейсы в Неаполь будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы в Париж также будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.