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Департамент конкуренции оштрафовал энергетическую компанию Elering

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi nimetab Vene uudisteportaali gazeta.ru väiteid, nagu oleks Läti ja Eesti oma energiavajaduste rahuldamiseks Venemaa rüppe jooksmas, tõe väänamiseks. ФОТО: Elering

Департамент конкуренции наложил на компанию Elering штраф в размере 10 000 евро за нарушение правил рынка оптовой торговли энергией.

29 октября департамент оштрафовал Elering за нарушение Регламента Европейского парламента и Совета о честности и прозрачности оптового рынка энергии (далее REMIT) в соответствии с Законом о природном газе.

Elering не раскрыла своевременно инсайдерскую информацию о компрессорных станциях в Палдиски и Пуйату, которые существенно влияют на мощности газового объекта Balticconnector, тем самым нарушив обязательство по раскрытию инсайдерской информации.

Согласно REMIT, участники рынка должны своевременно раскрывать внутреннюю информацию, которой они владеют или контролируют, полностью или частично, или за которую они несут ответственность.

Пока решение не вступит в силу, антимонопольный орган не может комментировать ситуацию.

Руководитель отдела коммуникаций компании Elering Айн Кёстер подтвердил, что компания не согласна с позицией Департамента конкуренции и обжалует это решение.

«Elering придерживается мнения, что постановление REMIT о раскрытии информации не распространяется на строящееся оборудование, и Elering своевременно опубликовала известную ей информацию», - сказал он.

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