РИА Новости: 14 эстонских туристов госпитализированы с отравлением в Египте

Отравление туристов в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали.

Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.

Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.

Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.

Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.