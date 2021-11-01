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  • РИА Новости: 14 эстонских туристов госпитализированы с отравлением в Египте

РИА Новости: 14 эстонских туристов госпитализированы с отравлением в Египте

Egiptuse kiirabi. ФОТО: MOHAMED EL-SHAHED / AFP / Scanpix

По данным российского информационного агентства РИА Новости, 47 туристов, в том числе 14 отдыхающих из Эстонии, госпитализированы с пищевым отравлением в Хургаде, Египет.

Отравление туристов в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали.

Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.

Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.

Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.

Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.

Директора отеля отстранили от работы на три месяца.

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