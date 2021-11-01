РИА Новости: 14 эстонских туристов госпитализированы с отравлением в Египте
По данным российского информационного агентства РИА Новости, 47 туристов, в том числе 14 отдыхающих из Эстонии, госпитализированы с пищевым отравлением в Хургаде, Египет.
По данным российского информационного агентства РИА Новости, 47 туристов, в том числе 14 отдыхающих из Эстонии, госпитализированы с пищевым отравлением в Хургаде, Египет.
Отравление туристов в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, сотрудников гостиницы задержали.
Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.
Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.
Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили врачей, отравившихся туристов, а также других постояльцев отеля, которые чувствуют себя хорошо, хотя ели тот же ужин.
Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, власти закрыли отель AMC Royal на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы.
Директора отеля отстранили от работы на три месяца.