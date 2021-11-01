Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам
Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам, сообщила в понедельник пресс-служба районной управы.
Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам, сообщила в понедельник пресс-служба районной управы.
Этой осенью управа Мустамяэ организует уже третью по счёту акцию помощи, в рамках которой районная управа поддерживает набором товаров первой необходимости и продуктов питания проживающих в этом столичном районе одиноких пенсионеров по старости с ежемесячным доходом менее 582 евро.
«Набор помощи одиноким пенсионерам от управы Мустамяэ, как и предыдущие пакеты помощи, состоит из продуктов питания и бытовой химии без запаха, упакованных в два отдельных пакета. Спрос на такие пакеты помощи стабильно высок: в Мустамяэ проживает порядка 4,5 тысяч одиноких пенсионеров, из которых 1555 зарегистрировались на получение пакета помощи», - рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Выдача пакетов помощи одиноким пенсионерам в Мустамяэ началась сегодня, в понедельник, 1 ноября. Пакеты выдаются на основании предварительной регистрации (зарегистрироваться нужно было до 20 октября включительно) и удостоверяющего личность документа по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов в центре культуры «Кая» (Вильде-теэ, 118). Вход со стороны Вильде-теэ.