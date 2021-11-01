Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам

Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам

Иллюстративное фото. ФОТО: Lugeja pilt

Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам, сообщила в понедельник пресс-служба районной управы.

Этой осенью управа Мустамяэ организует уже третью по счёту акцию помощи, в рамках которой районная управа поддерживает набором товаров первой необходимости и продуктов питания проживающих в этом столичном районе одиноких пенсионеров по старости с ежемесячным доходом менее 582 евро.

«Набор помощи одиноким пенсионерам от управы Мустамяэ, как и предыдущие пакеты помощи, состоит из продуктов питания и бытовой химии без запаха, упакованных в два отдельных пакета. Спрос на такие пакеты помощи стабильно высок: в Мустамяэ проживает порядка 4,5 тысяч одиноких пенсионеров, из которых 1555 зарегистрировались на получение пакета помощи», - рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Выдача пакетов помощи одиноким пенсионерам в Мустамяэ началась сегодня, в понедельник, 1 ноября. Пакеты выдаются на основании предварительной регистрации (зарегистрироваться нужно было до 20 октября включительно) и удостоверяющего личность документа по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов в центре культуры «Кая» (Вильде-теэ, 118). Вход со стороны Вильде-теэ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back