Управа Мустамяэ начинает выдачу пакетов помощи одиноким пенсионерам

Этой осенью управа Мустамяэ организует уже третью по счёту акцию помощи, в рамках которой районная управа поддерживает набором товаров первой необходимости и продуктов питания проживающих в этом столичном районе одиноких пенсионеров по старости с ежемесячным доходом менее 582 евро.

«Набор помощи одиноким пенсионерам от управы Мустамяэ, как и предыдущие пакеты помощи, состоит из продуктов питания и бытовой химии без запаха, упакованных в два отдельных пакета. Спрос на такие пакеты помощи стабильно высок: в Мустамяэ проживает порядка 4,5 тысяч одиноких пенсионеров, из которых 1555 зарегистрировались на получение пакета помощи», - рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.