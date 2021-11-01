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Система карточных платежей Swedbank восстановлена

Swedbank. ФОТО: Ints Kalnins

По сообщению Swedbank работа системы карточных платежей и терминалов восстановлена. Сбой был ликвидирован в 11.47.

Сегодня утром в работе системы банковских платежей Swedbank произошел масштабный сбой, из-за чего клиенты банка не могли расплачиваться карточками. Поскольку нарушена была и работа карточных терминалов, сбой частично затронул и карточные платежи клиентов других банков.

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