Система карточных платежей Swedbank восстановлена
По сообщению Swedbank работа системы карточных платежей и терминалов восстановлена. Сбой был ликвидирован в 11.47.
По сообщению Swedbank работа системы карточных платежей и терминалов восстановлена. Сбой был ликвидирован в 11.47.
Сегодня утром в работе системы банковских платежей Swedbank произошел масштабный сбой, из-за чего клиенты банка не могли расплачиваться карточками. Поскольку нарушена была и работа карточных терминалов, сбой частично затронул и карточные платежи клиентов других банков.