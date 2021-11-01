Система карточных платежей Swedbank восстановлена

Сегодня утром в работе системы банковских платежей Swedbank произошел масштабный сбой, из-за чего клиенты банка не могли расплачиваться карточками. Поскольку нарушена была и работа карточных терминалов, сбой частично затронул и карточные платежи клиентов других банков.