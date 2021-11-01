Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Силламяэ нетрезвые подростки упали с четырехметровой высоты

В Силламяэ нетрезвые подростки упали с четырехметровой высоты

Силламяэ. ФОТО: Sander Ilvest

В воскресенье в Силламяэ помощь спасателей потребовалась двум нетрезвым подросткам, упавшим с четырехметровой высоты у запруды.

В 21:34 в центр тревоги поступило сообщение, что у запруды близ Таллиннского шоссе прогуливались четверо нетрезвых подростков и двое из них сорвались вниз. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь вытащили подростков.

У одного из них оказалась повреждена нога, его поднимали на спасательной раме, у другого травм не было, передал Идаский спасательный департамент.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back