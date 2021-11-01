В Силламяэ нетрезвые подростки упали с четырехметровой высоты
В воскресенье в Силламяэ помощь спасателей потребовалась двум нетрезвым подросткам, упавшим с четырехметровой высоты у запруды.
В воскресенье в Силламяэ помощь спасателей потребовалась двум нетрезвым подросткам, упавшим с четырехметровой высоты у запруды.
В 21:34 в центр тревоги поступило сообщение, что у запруды близ Таллиннского шоссе прогуливались четверо нетрезвых подростков и двое из них сорвались вниз. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь вытащили подростков.
У одного из них оказалась повреждена нога, его поднимали на спасательной раме, у другого травм не было, передал Идаский спасательный департамент.