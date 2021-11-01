Аналитик: пенсионные накопления потрачены, что дальше?

Рекордный оборот розничной торговли

Согласно последним данным Департамента статистики, объем продаж эстонских предприятий розничной торговли в сентябре установил исторический рекорд и составил 790 миллионов евро. При этом обычно сентябрь бывает довольно спокойным месяцем для торговли. Так, в сентябре прошлого года оборот розничной торговли насчитывал чуть более 640 миллионов евро, а значит, годовой рост составил 23%. Правда, свое влияние на показатели розничной торговли оказала и инфляция. Однако даже с учетом изменения цен розничные продажи в постоянных ценах выросли на внушительные 17%.

Причина бурного роста розничных продаж в сентябре, конечно, общеизвестна. Если конкретно, в этом году пятая часть населения Эстонии последовательно «думала своей головой» не только в вопросе вакцинации, но и принимая, вопреки советам экспертов, решение о выводе пенсионных накоплений второй ступени. Именно результаты пенсионной реформы отражаются в нынешних показателях розничной торговли. Октябрь месяц обещает быть не менее успешным для розничной торговли – скорее всего, будет установлен новый рекорд продаж, превышающий 800 миллионов евро. Если раньше аналитики прогнозировали, что пенсионные накопления еще будут доступны для потребления в 2022 году, то теперь это кажется все более сомнительным. На самом деле более половины пенсионных накоплений уже потрачено.

Исходя из сентябрьской статистики, получается, что большая часть пенсионных денег была пошла на покупку автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи автомобилей и комплектующих увеличились более чем на 50 миллионов евро, то есть на 23%. Поскольку продажи новых легковых автомобилей существенно не выросли, деньги, вероятно, были потрачены в основном на покупку подержанных автомобилей. Помимо автомобилей, очень активно продавались строительные материалы и бытовая техника, оборот продажи которых по сравнению с предыдущим годом вырос на 45 миллионов евро, или почти вдвое. Однако в сентябре все сектора розничной торговли показали очень высокие результаты продаж.

Дефицит и инфляция

Показатели розничной торговли, вероятно, могли быть еще выше, если бы не проблема доступности многих товаров. В этом году высокий спрос домохозяйств затронул не только Эстонию, но и, по сути, все развитые страны. Особенно сильно он заметен в США, где с начала года сохраняется двузначный рост розничных продаж. Хотя бум потребления процветает и по эту сторону Атлантики, европейцы не смогли достичь таких показателей. При этом неожиданно высокий спрос оказался сюрпризом для производителей, и тогда самой большой проблемой стало то, как удовлетворить запросы покупателей.