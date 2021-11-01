Картина дня: отравившиеся туристы, экспресс-тестирование в школах и рост цен на отопление
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 ноября.
По данным российского информационного агентства РИА Новости, 47 туристов, в том числе 14 отдыхающих из Эстонии, госпитализированы с пищевым отравлением в Хургаде, Египет. Читать далее...
Министерство образования и науки заказало у предприятия Selfdiagnostics в срочном порядке, без тендера, экспресс-тесты на коронавирус для школ за пять миллионов евро. Однако теперь выяснилось, что они могут быть предназначены только для профессионалов, а цена сделки неоправданно высока. Читать далее...
Учащиеся первого и второго классов Таллиннской 21-й школы начали учебный день в понедельник с экспресс-тестирования на коронавирус. После инструкций учителя ученики могли в значительной степени действовать самостоятельно. Читать далее...
Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на отопление в таллиннском сетевом регионе Utilitas, который включает в себя Таллинн и Маарду, на уровне 83 евро и в рапласком регионе - на уровне 72,34 евро за мегаватт-час. Увеличение предельных цен было вызвано ростом цен на природный газ. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6569 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1413. Скончались девять человек. Читать далее...
«Специально ли это развлечение придумано - сафари для водителей и адреналиновый аттракцион для пешеходов в виде "эстонских горок" на дороге?» - задается вопросом читатель, обеспокоенный безопасностью пешеходов на перекрестках с круговым движением. Специалист Департамента шоссейных дорог заверяет, что при строительстве дорог продумывают все нюансы. Читать далее...
Новость о переходе некоторых учеников на дистанционное обучение подняла в Эстонии волну бурных обсуждений среди родителей. Веские аргументы «за» и «против» дистанта появились из прошлогоднего опыта, когда на удаленке учились все классы. Читать далее...
Как директор школы, с полной ответственностью могу сказать: жизнь в сфере образования – как в сказке! В том смысле, что чем дальше – тем страшнее. Но у сказок, как правило, счастливый конец. В нашем случае пока все не так очевидно. Читать далее...
В прошлом году от употребления наркотиков погиб 31 человек, в этом году умерших уже 18. Влияние наркотиков непредсказуемо, поскольку никогда не знаешь, какие вещества смешали между собой. Читать далее...
"Мне больно в этом признаться, но, пройдя полный курс вакцинации, я уже начал сожалеть об этом. Нет-нет, меня не распропагандировали адепты антиваксеризма, пугающие народ чипами, которые вживляются приходящим на прививку людям, а также высочайшей концентрацией содержащегося в вакцине канцерогенного вещества очень скрытого и очень замедленного действия. Все эти бредни на меня не действуют", - пишет Вячеслав Иванов.
Глобальный дефицит микрочипов взвинтил цены на электронику и обусловил многомесячные очереди при покупке автомобилей, и скорейшего решения проблемы не предвидится. Читать далее...
США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на американскую газету The New York Times. Читать далее...
Ирландский лоукостер Ryanair решил расширить свою маршрутную сеть из Таллинна: в ближайшее время будут открыты семь новых отправлений. Читать далее...
26 октября Postimees писал, что по статистике новых случаев коронавируса Европейском союзе Эстонию опережает только Латвия. Теперь же мы официально возглавляем европейский черный список. Читать далее...
Третья волна коронавируса в Эстонии обошла весеннюю волну как по числу заражений, так и по удельному весу положительных тестов. Например, весной, 17 марта, в Эстонии доля положительных тестов составляла 22,04 процента, а 30 октября, - 24,95 процента. Читать далее...
Сегодня утром пассажирские поезда Elron, направлявшиеся на Балтийский вокзал, опоздали на несколько десятков минут и стояли на подъездах к вокзалу в очереди один за другим. Не исключено, что подобный сценарий повторится в ближайшие дни. Читать далее...
Сегодня в Таллинне продолжились коалиционные переговоры между Центристской партией и Социал-демократической партией. По словам Раймонда Кальюлайда, лидера социал-демократов в таллиннском регионе, переговоры продвигаются каждый день. Однако заключение коалиционного соглашения может быть отложено на новую неделю. Читать далее...