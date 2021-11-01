Картина дня: отравившиеся туристы, рост цен на отопление и экспресс-тестирование в школах

РИА Новости: 14 эстонских туристов госпитализированы с отравлением в Египте

По данным российского информационного агентства РИА Новости, 47 туристов, в том числе 14 отдыхающих из Эстонии, госпитализированы с пищевым отравлением в Хургаде, Египет. Читать далее...

Utilitas с декабря повышает цену на отопление в Таллинне и Маарду

Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на отопление в таллиннском сетевом регионе Utilitas, который включает в себя Таллинн и Маарду, на уровне 83 евро и в рапласком регионе - на уровне 72,34 евро за мегаватт-час. Увеличение предельных цен было вызвано ростом цен на природный газ. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1413 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6569 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1413. Скончались девять человек. Читать далее...

Возмущенный читатель: зачем на дорогах Эстонии создают адреналиновый аттракцион для пешеходов?

«Специально ли это развлечение придумано - сафари для водителей и адреналиновый аттракцион для пешеходов в виде "эстонских горок" на дороге?» - задается вопросом читатель, обеспокоенный безопасностью пешеходов на перекрестках с круговым движением. Специалист Департамента шоссейных дорог заверяет, что при строительстве дорог продумывают все нюансы. Читать далее...

За и против дистанта: надо сделать обучение глобальным и не привязанным к одной школе?

Новость о переходе некоторых учеников на дистанционное обучение подняла в Эстонии волну бурных обсуждений среди родителей. Веские аргументы «за» и «против» дистанта появились из прошлогоднего опыта, когда на удаленке учились все классы. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Первый день экспресс-тестирования прошел в школах с азартом

Учащиеся первого и второго классов Таллиннской 21-й школы начали учебный день в понедельник с экспресс-тестирования на коронавирус. После инструкций учителя ученики могли в значительной степени действовать самостоятельно. Читать далее...

Преснецов: что происходит, когда министерства дистанцируются от реальности

Как директор школы, с полной ответственностью могу сказать: жизнь в сфере образования – как в сказке! В том смысле, что чем дальше – тем страшнее. Но у сказок, как правило, счастливый конец. В нашем случае пока все не так очевидно. Читать далее...

«Считается, что нужно бояться только передозировки». Употребление наркотиков – это лотерея

В прошлом году от употребления наркотиков погиб 31 человек, в этом году умерших уже 18. Влияние наркотиков непредсказуемо, поскольку никогда не знаешь, какие вещества смешали между собой. Читать далее...

Глубинное государство, или Кто организовал антиваксеров?

"Мне больно в этом признаться, но, пройдя полный курс вакцинации, я уже начал сожалеть об этом. Нет-нет, меня не распропагандировали адепты антиваксеризма, пугающие народ чипами, которые вживляются приходящим на прививку людям, а также высочайшей концентрацией содержащегося в вакцине канцерогенного вещества очень скрытого и очень замедленного действия. Все эти бредни на меня не действуют", - пишет Вячеслав Иванов.

Дефицит микрочипов: ожидается рост цен на новые автомобили и электронику

Глобальный дефицит микрочипов взвинтил цены на электронику и обусловил многомесячные очереди при покупке автомобилей, и скорейшего решения проблемы не предвидится. Читать далее...

СМИ сообщили о секретных переговорах США и РФ после женевского саммита

США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на американскую газету The New York Times. Читать далее...

Авиакомпания Ryanair объявила об открытии новых маршрутов из Таллинна