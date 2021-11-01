Экономист: проблемы с поставками ухудшают перспективы роста промышленного сектора
Сильный рост в промышленном секторе продолжился в сентябре с более низкой базы годом ранее. Объем производства вырос на 9% в годовом исчислении, в том числе в обрабатывающей промышленности на – 8% и в энергетике на – 10%. В третьем квартале в целом производство в обрабатывающей промышленности выросло почти на 8%, а производство энергии – на 7%. Это относительно приличные темпы роста, но более медленные, чем во втором квартале.