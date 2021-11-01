Экономист: проблемы с поставками ухудшают перспективы роста промышленного сектора

Наибольший вклад в рост объемов производства в обрабатывающей промышленности в сентябре внесли деревообработка, изготовление металлических изделий, строительных материалов и электрооборудования. Однако объем производства снизился почти в трети видов деятельности, причем наибольшее негативное влияние оказало снижение импорта в электронной промышленности. Производство в электронной промышленности падает уже с июня.

Сильный рост цен способствует росту оборота бизнеса

Поскольку цены резко выросли, доходы от продаж в обрабатывающей промышленности росли гораздо быстрее, чем объемы производства – на 21% в сентябре и на 19% в целом в третьем квартале. Хотя рост экспортного оборота также был значительным, продажи на внутреннем рынке росли быстрее, увеличившись на 18% и 28% соответственно в сентябре и почти на 16% и 23% в третьем квартале. Поскольку производственные компании экспортируют в среднем около двух третей своего оборота, экспортный оборот вырос больше, чем внутренний оборот в денежном выражении.

Цены производителей, а также экспортные и импортные цены росли ускоренными темпами, и в октябре промышленные компании также прогнозировали их дальнейший рост в ближайшие месяцы. Ожидания относительно роста цен на промышленные товары в ближайшей перспективе выросли до практически самого высокого уровня за всю историю исследований – выше они были только в середине 1992 года. При высоком спросе фирмы могут перенаправить свой более высокий объем производства конечным потребителям или, как промежуточный продукт для других фирм. Это, однако, означает, что инфляционное давление останется сильным.

Эстонские промышленные предприятия более оптимистичны, чем в среднем по еврозоне

Эстонские промышленные предприятия настроены несколько более оптимистично, чем в среднем по еврозоне. Чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии не претерпело значительных изменений с мая, и остаётся самым сильным за последние 14 лет. Не изменилась и оценка фирмами перспектив объёмов своего производства в ближайшие месяцы. В начале четвертого квартала ожидания роста экспорта улучшились, а оценка компаниями своих экспортных заказов выросла в октябре до самого высокого уровня за последние 20 лет. Однако дефицит рабочей силы и проблемы с поставками ограничивают производство всё большего числа промышленных компаний.

Дефицит рабочей силы считают сдерживающим фактором для бизнеса 38% компаний, что является самым высоким показателем за последние 14 лет. Проблемы с поставками ограничивают деятельность 25% фирм, что является самым высоким показателем за последние 23 года. Однако доля фирм, испытывающих проблемы с поставками, немного снизилась – в третьем квартале таких предприятий было 29%.

Проблемы с поставками являются основным фактором роста для обрабатывающей промышленности в еврозоне

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, хотя и продемонстрировал уверенный рост в октябре, ослаб с июня до самого низкого уровня за 16 месяцев. Проблемы с поставками являются основным фактором, сдерживающим рост. Дефицит ряда материалов, включая полупроводники, сильнее всего бьет по автомобильному сектору. Поскольку спрос остаётся высоким, компании еврозоны перекладывают свои возросшие расходы на потребителей. В то же время создаются рабочие места и растет занятость.