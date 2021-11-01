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  • Полиция Латвии пресекла рейв с наркотиками, проходивший во время комендантского часа

Полиция Латвии пресекла рейв с наркотиками, проходивший во время комендантского часа

ФОТО: Couperfield/Shutterstock

В Риге полиция во время комендантского часа пресекла многолюдную вечеринку и нашла большое количество наркотиков.

Полиция получила информацию о том, что в одном из складских зданий в районе Торнякалнс готовится нелегальная рейв-вечеринка. Реагируя на эту информацию, в ночь на воскресенье полицейские пресекли вечеринку, в которой участвовали 48 человек, а также изъяли наркотические вещества, сообщили агентству BNS в Государственной полиции.

В сотрудничестве с полицией самоуправления были проведены обыски и задержаны участники вечеринки. В целом изъято 229 граммов кокаина, марихуаны, ЛСД и МДМА, гашиша, амфетамина. Наркотические вещества переданы на экспертизу.

К 48 участникам вечеринки за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности применены штрафы на суммы от 300 до 500 евро, а организатор мероприятия оштрафован на 2000 евро. 11 лиц, в том числе организатор, были задержаны, против них начато административное производство за употребление наркотических веществ.

Также возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере. Наказание за это преступление составляет от 3 до 10 лет лишения свободы.

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