Полиция Латвии пресекла рейв с наркотиками, проходивший во время комендантского часа

Полиция получила информацию о том, что в одном из складских зданий в районе Торнякалнс готовится нелегальная рейв-вечеринка. Реагируя на эту информацию, в ночь на воскресенье полицейские пресекли вечеринку, в которой участвовали 48 человек, а также изъяли наркотические вещества, сообщили агентству BNS в Государственной полиции.

В сотрудничестве с полицией самоуправления были проведены обыски и задержаны участники вечеринки. В целом изъято 229 граммов кокаина, марихуаны, ЛСД и МДМА, гашиша, амфетамина. Наркотические вещества переданы на экспертизу.

К 48 участникам вечеринки за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности применены штрафы на суммы от 300 до 500 евро, а организатор мероприятия оштрафован на 2000 евро. 11 лиц, в том числе организатор, были задержаны, против них начато административное производство за употребление наркотических веществ.