Роспотребнадзор опроверг признание в РФ иностранных вакцин от ковида
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в понедельник, 1 ноября, опровергло утверждения правительства региона о признании вакцинации иностранными препаратами от COVID-19 при посещении музеев и театров. Допуск привитых зарубежными препаратами посетителей в эти культурные учреждения не разрешен и не согласовывался с руководством управления, подчеркнуло ведомство. Изменения в ранее принятые ограничения по порядку допуска посетителей в музеи не планируются, добавил Роспотребнадзор, передает Deutsche Welle.