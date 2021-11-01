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Роспотребнадзор опроверг признание в РФ иностранных вакцин от ковида

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в понедельник, 1 ноября, опровергло утверждения правительства региона о признании вакцинации иностранными препаратами от COVID-19 при посещении музеев и театров. Допуск привитых зарубежными препаратами посетителей в эти культурные учреждения не разрешен и не согласовывался с руководством управления, подчеркнуло ведомство. Изменения в ранее принятые ограничения по порядку допуска посетителей в музеи не планируются, добавил Роспотребнадзор, передает Deutsche Welle.

Несколькими часами ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть признала иностранные вакцины от ковида при посещении музеев и театров. Однако заместитель председатель правительства регион Владимир Цой указал, что речь идет только о зарубежных туристах.

В июле Европейский Союз отправил России требования к документам о взаимном признании сертификатов вакцинации. В начале октября посол ЕС в РФ Маркус Эдерер указал, что Москва до сих пор не передала Брюсселю бумаги для признания ковид-сертификатов. Однако российское министерство здравоохранения в ответ заявило, что эти документы находятся в представительстве Евросоюза.

По всей России с 30 октября до 7 ноября действует режим нерабочих дней в свете всплеска заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2. На этот период в школах и детских садах объявили каникулы. В детских дошкольных заведениях появятся дежурные группы. В случае крайней необходимости они будут организованы и в школах для учеников начальных классов.

Университетам и колледжам на федеральном уровне рекомендовано перейти на дистанционное обучение. В ряде регионов студентов отправили на каникулы.

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