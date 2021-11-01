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  • Эстония
  • Камеры контроля скорости зафиксировали в октябре почти 30 тысяч нарушений
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Камеры контроля скорости зафиксировали в октябре почти 30 тысяч нарушений

Kiiruskaamera. ФОТО: Margus Ansu

Камеры контроля скорости и светофоры на дорогах Эстонии зафиксировали в октябре 29 422 нарушения.

В октябре Служба дорожного движения выдала 29 422 уведомления о штрафах за нарушение режима светофора и камер контроля скорости, сообщил BNS в понедельник представитель Департамента полиции и погранохраны.

Стационарные дорожные камеры зафиксировали 8784 нарушения, мобильные камеры контроля скорости - 20 613 и городские камеры таллиннского района Кристийне - 25 нарушений. Выявленные городскими камерами 23 нарушения явились нарушением требований светофора.

Нарушения чаще всего фиксируются в местах, где максимально разрешенная скорость составляет 50 или 70 километров в час соответственно.

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