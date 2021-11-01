Комиссия: бустерную дозу нужно предлагать в первую очередь пожилым и жителям домам попечения
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике по-прежнему считает, что бустерную дозу нужно предлагать в первую очередь пожилым и жителям домам попечения. По необходимости бустерную дозу можно предлагать всем взрослым минимум через шесть месяцев после первичной вакцинации. По оценке экспертов, для предотвращения тяжелых случаев заболевания COVID-19 и связанной с ними перегрузки системы здравоохранения, следует и дальше уделять внимание прежде всего первичной вакцинации.