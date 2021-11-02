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  • Убийца-педофил наводит ужас на жителей эстонского городка

Убийца-педофил наводит ужас на жителей эстонского городка

kuuuurija vene keeles EP8.mp4 ФОТО: Pilt videost

Жители Хаапсалу и его пригородов недавно испытали колоссальный шок, когда узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.

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8 апреля 1990 года в районе Тамме города Хаапсалу пропадает пятилетняя Диана Илларионова. Маленькая девочка в красном платье, бежевом пальто и серой шапке исчезает в маленьком городке, который до сих пор внушал жителям чувство безопасности.

В городе развернута масштабная поисковая операция, в которой помимо добровольцев участвуют милиция и советская армия. Но поиски ни к чему не приводят - ребенок словно в воду канул.

Четыре месяца спустя, 31 июля, в районе Ныва ягодник находит в лесу красный резиновый сапожок с детской ножкой в нем. Тело Дианы лежит в яме.

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