Убийца-педофил наводит ужас на жителей эстонского городка

Жители Хаапсалу и его пригородов недавно испытали колоссальный шок, когда узнали, что приговоренный в 90-е годы к пожизненному сроку убийца-педофил разгуливает по улицам города в статусе осужденного тюрьмы открытого типа, а а ближайшее время и вовсе намерен подать ходатайство о досрочном освобождении. Местное население убеждено, что человека, совершившего столь зверские преступления, нельзя выпускать на волю ни двадцать, ни тридцать лет спустя. Об этом рассказывает спецвыпуск программы Kuuuurija.