Студия Postimees: надолго ли удаленка?13:30
В столичных школах – 48 очагов заражения. Хватит ли недельной удаленки, чтобы поправить ситуацию? Все ли таллинские школы готовы к тестированию? Чем оно поможет?
В столичных школах – 48 очагов заражения. Хватит ли недельной удаленки, чтобы поправить ситуацию? Все ли таллинские школы готовы к тестированию? Чем оно поможет?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. Начало интервью в 13:30!