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Студия Postimees: надолго ли удаленка?
13:30

Андрес Паюла ФОТО: Remo Tõnismäe

В столичных школах – 48 очагов заражения. Хватит ли недельной удаленки, чтобы поправить ситуацию? Все ли таллинские школы готовы к тестированию? Чем оно поможет?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. Начало интервью в 13:30!

  • Накануне старейшина Ласнамяэ отметил, что в 34 столичных школах имеется 48 очагов заражения. Была ли альтернатива закрытию основной школы?
  • Чем обусловлено противодействие со стороны Министерства образования?
  • Когда ученики 4–8 классов смогут вернуться на занятия? 
  • Грозит ли удаленка начальным и гимназическим классам?
  • Насколько таллиннские школы готовы к тестированию? 
  • Учителя заменят медсестер? Не слишком ли много обязанностей?
  • Какой смысл в тестировании, если у школы нет права не пустить на урок отказавшихся от проверки?
  • Возможны ли досрочные зимние каникулы?

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