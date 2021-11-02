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В парке Каламая отметят День поминовения усопших

День поминовения усопших в парке кладбища Каламая в 2020-м году. ФОТО: Илья Матусихис

В День поминовения усопших, 2 ноября, в парке кладбища Каламая особую атмосферу создадут свечи и подсвеченная колокольня.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в парке кладбища Каламая будет зажжена 1000 свечей. «Кроме света свечей особую атмосферу создаст и подсвеченная колокольня», - сказала Пихлап.

В День поминовения усопших, 2 ноября в 16:00 в парке кладбища Каламая (Кунгла, 63) будет зажжена 1000 свечей. Свечи горят четыре-пять часов, то есть гореть в парке они будут до примерно девяти часов вечера.

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