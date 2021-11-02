Галерея ⟩ В парке Каламая в память об усопших зажгли 1000 свечей

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в парке кладбища Каламая зажжена 1000 свечей. «Кроме свечей особую атмосферу создает и подсвеченная колокольня», - сказала Пихлап.

В День поминовения усопших, 2 ноября в 16.00 в парке кладбища Каламая (Кунгла, 63) зажгли 1000 свечей. Свечи горят четыре-пять часов, то есть светить в парке они будут до примерно девяти часов вечера.