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Галерея ⟩ В парке Каламая в память об усопших зажгли 1000 свечей

В День поминовения усопших, 2 ноября, в парке кладбища Каламая особую атмосферу создали свечи и подсвеченная колокольня.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в парке кладбища Каламая зажжена 1000 свечей. «Кроме свечей особую атмосферу создает и подсвеченная колокольня», - сказала Пихлап.

В День поминовения усопших, 2 ноября в 16.00 в парке кладбища Каламая (Кунгла, 63) зажгли 1000 свечей. Свечи горят четыре-пять часов, то есть светить в парке они будут до примерно девяти часов вечера.

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