Министр культуры Аннели Отть выступит сегодня с политическим заявлением
Министр культуры Аннели Отт (Центристская партия) сделает сегодня политическое заявление. В 11:00 Postimees будет вести прямую трансляцию из бюро Центристской партии.
Министр культуры Аннели Отт (Центристская партия) сделает сегодня политическое заявление. В 11:00 Postimees будет вести прямую трансляцию из бюро Центристской партии.
Центристская партия не уточнила, какова суть политического заявления, но в последнее время министр культуры Аннели Отть подвергалась давлению в связи с тем, что, по имеющимся данным, она единственная в правительстве, кто не позволил себя привить. После последних коронавирусных ограничений она не смогла принять участие в мероприятиях своей сферы.
Деятели культуры также выражали ей свое недоверие. До сих пор Отть отвечала на критику, что не планирует уходить в отставку.