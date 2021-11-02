Министр культуры Аннели Отть выступит сегодня с политическим заявлением

Центристская партия не уточнила, какова суть политического заявления, но в последнее время министр культуры Аннели Отть подвергалась давлению в связи с тем, что, по имеющимся данным, она единственная в правительстве, кто не позволил себя привить. После последних коронавирусных ограничений она не смогла принять участие в мероприятиях своей сферы.