Вт, 2.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • Министр культуры Аннели Отть выступит сегодня с политическим заявлением

Министр культуры Аннели Отть выступит сегодня с политическим заявлением

Министр культуры Аннели Отт (Центристская партия) сделает сегодня политическое заявление. В 11:00 Postimees будет вести прямую трансляцию из бюро Центристской партии.

Центристская партия не уточнила, какова суть политического заявления, но в последнее время министр культуры Аннели Отть подвергалась давлению в связи с тем, что, по имеющимся данным, она единственная в правительстве, кто не позволил себя привить. После последних коронавирусных ограничений она не смогла принять участие в мероприятиях своей сферы.

Деятели культуры также выражали ей свое недоверие. До сих пор Отть отвечала на критику, что не планирует уходить в отставку.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back